Казахстан в скором времени может увеличить транзит нефти через Азербайджан, поскольку стабильность работы Каспийского трубопроводного консорциума вызывает сомнения.

Казахстан активно изучает альтернативные маршруты экспорта своей нефти по нефтепроводам Баку - Тбилиси - Джейхан, Баку - Супса и транзит через Каспий по Азербайджану, сообщили в Минэнерго Казахстана.

Эти маршруты могут стать хорошей дополнительной альтернативой для экспорта нефти на фоне нестабильной работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), передает "Интерфакс-Казахстан".

Напомним, ранее мы писали о том, что терминалы КТК в Черном море были неоднократно атакованы украинскими беспилотными летательными аппаратами, погрузка нефти останавливалась, хотя и объекты нефтепровода работают в штатном режиме.

Произошедшее говорит о том, что все призывы Казахстана и других иностранных акционеров КТК, в том числе через Госдеп США, о недопустимости силового воздействия на объекты международной энергетической инфраструктуры, что создает риски для глобальной энергетической безопасности, нарушает механизмы бесперебойной международной торговли и наносит существенный ущерб экономическим интересам Казахстана и западных акционеров КТК, нынешними властями Украины были проигнорированы.