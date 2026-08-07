Ильхам Алиев поговорил с Дональдом Трампом

Президент Азербайджана провел разговор по телефону со своим американским коллегой. Стороны обсудили значение прошедшего год назад Вашингтонского саммита.

Между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом США Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, сообщила пресс-служба президента АР.

Разговор был посвящен годовщине Вашингтонского саммита, отметили в пресс-службе.

Стороны отметили особое значение этого события для отношений Азербайджана и Армении, поскольку "подписанная при свидетельстве президента США Дональда Трампа Совместная декларация положили конец конфликту в регионе и закрепили мир".

Как рассказали в пресс-службе, Дональд Трамп очень высоко оценил вклад Ильхама Алиева в развитие мирного процесса между Баку и Ереваном.

Ильхам Алиев, в свою очередь, "выразил признательность Дональду Трампу за проведение Вашингтонского мирного саммита и вклад в мирную повестку".

"С удовлетворением было подчеркнуто, что за минувший год в регионе обеспечивались мир и стабильность, не произошло ни одного инцидента, способного нанести ущерб миру в регионе"

– пресс-служба президента Азербайджана

Также Трамп и Алиев подчеркнули важность реализации проекта "Маршрут Трампа" (TRIPP) и американский лидер сообщил о том, что строительство на территории Армении будет начато в ближайшее время.

"В качестве позитивных фактов были отмечены экспорт азербайджанских нефтепродуктов в Армению, перевозка транзитных грузов через территорию Азербайджана в Армению, начало торговых отношений между двумя странами"

— пресс-служба президента Азербайджана

Кроме того, президенты обсудили важные аспекты международной повестки и отношений Баку и Вашингтона.

Ильхам Алиев и Дональд выразили уверенность в том, что стратегическое партнерство между Азербайджаном и США будут успешно развиваться.

"Подписание документа о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и США было расценено как историческое событие, подчеркнуто, что азербайджано-американские связи вышли на качественно новый высокий уровень и приобрели стратегический характер"

– пресс-служба президента Азербайджана

Отмечается, что президент Азербайджана поблагодарил коллегу за приглашение на саммит G20, который зимой состоится в Майами.

Напомним, ранее Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.