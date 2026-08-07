Вестник Кавказа

Турция ограничила судоходство через Дарданеллы – СМИ

Рыболовный траулер
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Bloomberg: Турция начала ограничивать проход судов через Дарданеллы на фоне атак беспилотников.

Власти Турции ограничивают движение судов, которые направляются в Черное море на фоне небезопасной ситуации из-за атак беспилотников, передает Bloomberg со ссылкой на источники. 

"Главное управление береговой безопасности Турции уведомило несколько судов, направлявшихся в Новороссийск, что не выдает разрешения на проход по таким маршрутам либо требует дополнительного времени для рассмотрения заявок на транзит через Дарданеллы"

–  Bloomberg 

По информации издания, подобная практика может усложнить ситуацию с мировой торговлей на фоне продолжающегося кризиса вокруг Ормуза. Комментариев Анкары пока не было.

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