Турция, Саудовская Аравия и Пакистан договорились о коллективной обороне

Анкара, Эр-Рияд и Исламабад подписали Мекканское соглашение о коллективной обороне: теперь вооруженное нападение на одну из этих стран будет приравниваться к атаке на всех участников.

Соглашение о коллективной обороне было подписано сегодня Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном, соответствующее заявление распространил пакистанский МИД.

Церемония подписания Мекканского соглашения прошла во дворце Аль-Сафа в Мекке в ходе саммита по коллективной обороне. Подписи под документов поставили наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

"Соглашение основывается на давних исторических связях между Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном, объединяющих их узах братства и исламской солидарности, общих стратегических интересах и многолетнем сотрудничестве в оборонной сфере"

– МИД Пакистана

Во внешнеполитическом ведомстве также уточнили, что, согласно документу, участники соглашения обязуются и далее работать над упрочением коллективной безопасности, оказывать содействие миру, безопасности и стабильности и в регионе, и за его пределами.

В МИД Пакистана добавили, что основная цель соглашения заключается в активизации коллективного сдерживания любых актов агрессии.

"Любое вооруженное нападение на одно из трех государств будет рассматриваться как нападение на них всех"

– МИД Пакистана

Мекканское соглашение и урегулирование на Ближнем Востоке

В беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" востоковед, советник медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов выразил мнение, что новое соглашение едва ли сыграет какую-либо роль в урегулировании ситуации и разрешении конфликтов на Ближнем Востоке, хотя и может стабилизировать обстановку в целом.

"Все-таки это оборонительный пакт, а не новая система обеспечения безопасности, которая призвана решить имеющиеся конфликты и противоречия. Здесь больше идет речь о попытке консолидации между участниками соглашения в вопросах самообороны", – пояснил он.

"Однако важно, что все три страны-участницы являются военно-политическими союзницами США, и это нельзя сбрасывать со счетов. Во-вторых, все эти три страны так или иначе являются или прямыми непосредственными соседями Ирана, имеющими с ним продолжительную границу, или же региональными соседями Ирана, как Саудовская Аравия, которые также имеют морские рубежи с Ираном, и Иран находится между этими государствами", – отметил эксперт.

"Кроме того, есть такие факторы, как израильская экспансия на Ближнем Востоке. И попытка Израиля распространить свою агрессию, даже косвенную, на Саудовскую Аравию и Турцию встретит соответствующую реакцию и соответствующий ответ от участников пакта. Да, это важно. Но здесь остается много вопросов. Например, существует отдельное саудовско-пакистанское соглашение о совместной обороне, однако уже при его подписании сразу встал вопрос, будет ли оно распространяться на конфликт между Индией и Пакистаном. Соответственно, после подписания Мекканского соглашения, направятся ли турецкая и саудовская армии в Пакистан, если произойдет очередное обострение в Кашмире? Будут ли пакистанцы и турки так или иначе отвечать на возможные удары со стороны хуситов и не только по Саудовской Аравии? Прецеденты уже были: у Турции с Катаром есть подобное соглашение, и когда по Катару ударяли беспилотники, Турция не отвечала на эти удары. Тот же Пакистан после заключения соглашения с Саудовской Аравией никак не отвечал на удары иранских БПЛА и ракет по Саудовской Аравии. Так что вопросов много. Хотя, конечно, в основе соглашения лежит именно аналог пятой статьи НАТО", – указал Турал Керимов.

Геополитическое значение Мекканского соглашения

Востоковед обратил внимание на важность Мекканского соглашения с геополитической точки зрения. "Эти три страны имеют очень большое влияние на стабильность в огромном регионе Большого Ближнего Востока, Южной Азии, и в орбите этой новой конструкции естественным образом будут находиться в том числе такие страны со сложной ситуацией, как Сирия, Ливия, Судан. Далее есть перспективы присоединения к этому соглашению Египта и Катара", – указал Турал Керимов.

"Кроме того, могут предприниматься попытки распространить пакт в том числе на Азербайджан на Южном Кавказе, как на ключевую страну этого региона, страну, которая наряду с Россией и Ираном является единственным государством, которое сейчас имеет возможность осуществлять сухопутную связь между Западом и Востоком на просторах Евразии. Соглашение может затронуть и Узбекистан, который является крупнейшей экономикой и крупнейшей по населению страной в Центральной Азии. При этом Центральной Азия также превращается в одного из ключевых игроков геополитических и транспортно-логистических, в новый регион экономического роста, опережающего развития и прочее", – перечислил он.

Мекканское соглашение как новый этап интеграции

Востоковед подчеркнул, что подписание соглашения также представляет собой региональный стабилизирующий фактор на фоне ослабления решающей роли США в обеспечении безопасности на просторах Большого Ближнего Востока. "Государства пытаются собственными силами создать альтернативу для того, чтобы вакуум в этом регионе не заполнялся сторонними игроками или геополитическими акторами, а чтобы регион сам обеспечивал собственные потребности, в том числе и в безопасности. Это новый этап интеграции", – поведал Турал Керимов.

"Впервые за 100 лет мы действительно наблюдаем попытку реального изменения статус-кво. Соглашение заключено мощными странами, располагающими масштабными ресурсами. У Турции велики возможности ВПК. Пакистан – одна из сильнейших военных держав в мире, единственная мусульманская ядерная держава. Саудовская Аравия – одна из богатейших стран в мире, геоэнергетический гигант мирового масштаба, страна, где находятся мусульманские святыни, Мекка и Медина, а также лидер арабского мира", – пояснил эксперт.

"При этом все эти страны еще и показывают, что между ними нет такого соперничества за лидерство в суннитском мире, ведь это крупнейшие суннитские державы. И Пакистан, и Турция, и Саудовская Аравия всегда негласно соревновались в этом отношении. А теперь мы видим, что создается некий суннитский блок, и он самодостаточен. Это в целом самодостаточный пакт, самодостаточное соглашение, которое не требует внешней поддержки. Это не аналог условного ближневосточного или арабского НАТО, которое было бы невозможно без поддержки США. Поэтому это действительно не какое-то очередное соглашение, которое останется на бумаге, а это вполне себе решительный и значительный шаг в изменении того, что из себя представляет Ближний Восток", – заверил он.

"Я думаю, что эти изменения в скором времени будут по уровню влияния сравнивать с тем, что наблюдалось по итогам так называемой Арабской весны. Сейчас очень сложно делать какие-то четкие прогнозы, но ясный вектор в любом случае имеется", – заключил Турал Керимов.