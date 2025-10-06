Под Туапсе откапывают древний город Никопсия

Археологи Государственного Эрмитажа возобновили раскопки древнего города Никопсия, обнаруженного ими в Туапсинском округе Краснодарского края: ученые ждут новых находок и открытий.

Крупный кубанский курортный поселок городского типа Новомихайловский стал центром притяжения не только туристов, но и археологов – ранее здесь обнаружили остатки древнего города Никопсия, и сейчас раскопки продолжают археологи Государственного Эрмитажа, сообщил глава Туапсинского района Кубани Сергей Бойко.

"В 2025 году ученым удалось откопать часть стены древней крепости. Сейчас специалисты также намерены собрать ценный материал. Крепость несомненно представляет интерес для археологов. Но пока делать какие-то выводы преждевременно"

- Сергей Бойко

Говорить о новых находках и открытиях можно будет после окончания этого этапа раскопок. Завершить экспедицию планируется 25 августа, передает "АиФ-Юг".

Напомним, курортный поселок Новомихайловский расположен на берегу Черноморского побережья в долине реки Нечепсухо, примерно в 33–40 км к северо-западу от Туапсе и в 14 км от Джубги.