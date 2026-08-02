Армения стремительно теряет торговлю с Россией: что дальше?

Сокращение товарооборота между Россией и Арменией носит лавинный характер: в текущем 2026 году он упал на две трети по отношению к 2025 году и продолжает уменьшаться, сообщил вице-премьер России.

Сокращение товарооборота между Россией и Арменией носит драматический характер: с начала года он упал на две трети по отношению к 2025 году и продолжит сокращаться, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Та ситуация, которая развивается в отношениях ЕАЭС и Армении, была прогнозируемой. Мы в течение последних 3-4 лет говорили нашим коллегам в Армении, что такие риски существуют, в частности, риски сокращения товарооборота"

- Алексей Оверчук

Падение показателей торговли между двумя странами проходит на фоне того, что еще два года назад, в 2024 году, он показал рекорд в $12 млрд, это огромная цифра. Однако в нынешнем году идет драматическое падение товарооборота, и ситуация такова, что, очевидно, он и дальше будет сокращаться, - добавил Оверчук.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня утром вылетел в киргизскую Чолпон-Ату, где он примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.Свое участие в мероприятии Никол Пашинян анонсировал неделю назад. Тогда он заявил, что собирается поднять вопрос о недееспособности ЕАЭС.

Напомним, ранее мы писали о том, что в конце июля президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор, темой которого стала на необходимость максимально скорого проведения в Армении референдума о вступлении в Евросоюз или дальнейшем пребывании в ЕАЭС.

Также Путин и Пашинян озвучили свои мнения о повестке отношений Москвы и Еревана, а именно о текущих проблемах в двусторонних экономических отношениях.

К чему приведет падение российско-армянского товарооборота?

Эксперт по Южному Кавказу Константин Тасиц в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил, что результаты такого стремительного падения для Армении будут весьма существенны, чего нельзя сказать о России.

"РФ является основным торговым партнером Армении, товарооборот двух стран достигал 35% от общего объема товарооборота Армении. А в российском же товарообороте Армения занимает гораздо меньшую долю. Кроме того, скорее всего, недопоставки армянских товаров могут быть заменены из других источников. А вот Армении пока не удается диверсифицировать свой экспорт и найти новые полноценные рынки сбыта, чтобы они компенсировали потерю российского рынка", – пояснил он.

"В данном случае сторонам следует прийти к какому-то консенсусу, найти точки соприкосновения. Российское пожелание заключается в определенности: чтобы Армения определила четко свой дальнейший вектор развития либо путем референдума, либо каким-то иным образом. А Россия готова будет выстраивать отношения с Арменией на прагматичной основе при любом раскладе событий", – указал эксперт.

"Кроме того, Армения остается заинтересованной в работе в формате ЕАЭС, так как на текущий, по крайней мере, момент альтернативы ему не существует. Никто не способен дать Армении те преференции, которые она получает в рамках объединения", – заключил Константин Тасиц.