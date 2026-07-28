Вестник Кавказа

Авиакомпания "Победа" вернет прямые рейсы в ОАЭ

Авиакомпания "Победа" вернет прямые рейсы в ОАЭ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Осенью авиакомпания "Победа" возобновит регулярную пассажирскую полетную программу из Москвы и Махачкалы в ОАЭ, запустив прямые рейсы в города Дубай и Абу-Даби.

​Авиакомпания "Победа" осенью запустит пассажирское сообщение по маршрутам из Москвы и Махачкалы в Дубай и Абу-Даби. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

​Первый рейс из российской столицы в Дубай запланирован на 3 сентября с частотой трижды в неделю по понедельникам, четвергам и субботам. С 1 октября перелеты по этому направлению станут ежедневными, а со 2 октября компания начнет выполнять по два вылета в день.

​Полеты из Москвы в Абу-Даби стартуют 25 октября и будут обслуживаться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Из Махачкалы в Дубай лоукостер начнет летать со 2 сентября, осуществляя три отправления в неделю.

​Отметим, компания временно приостановила полеты в ОАЭ в марте на фоне весеннего кризиса на Ближнем Востоке. 

В настоящее время рынок авиаперевозок продолжает восстанавливаться: прямые рейсы в эмиратские города уже выполняют российские "Аэрофлот", Utair, "Уральские авиалинии", S7 Airlines и "Азимут", а также зарубежные авиакомпании Emirates, flydubai и Etihad Airways.

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