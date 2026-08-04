Вестник Кавказа

Минфин США опроверг отмену санкций против Ирана

Минфин США опроверг отмену санкций против Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В министерстве финансов США заявили, что выведение из-под санкций иракской авиакомпании Fly Baghdad вовсе не означает исключения ее из антииранского черного списка.

В Вашингтоне прокомментировали информацию об исключении из черного списка авиакомпании Fly Baghdad (Ирак), подчеркнув, что оно не говорит об изменении санкционной политики США против Ирана.

По словам представителя американского Минфина, позиция по иранскому руководству, КСИР и его спецподразделению "Аль-Кудс", организациям, признанным террористическими, и людям, поддерживающим их, осталась неизменной.

В министерстве добавили, что отмена рестрикций в отношении Fly Baghdad стала результатом стандартной административной процедуры, которая была запущена после предоставления перевозчиком необходимой информации. По той же причине из санкционного списка были вычеркнуты и два принадлежащих авиакомпании самолета.

В Минфине пояснили, что Fly Baghdad предъявила доказательства изменения принципов, на базе которых она работает, так что теперь санкции против нее могут быть отменены.

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