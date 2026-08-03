Вестник Кавказа

Трамп обсудил с эмиром Катара пути к деэскалации на Ближнем Востоке

Дональд Трамп
© Фото: Сайт президента России
Дональд Трамп и Тамим бен Хамад Аль Тани обсудили деэскалацию на Ближнем Востоке. Стороны подтвердили важность дальнейшей коммуникации в рамках дипломатии.

Лидер США Дональд Трамп провел телефонную беседу в эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. В фокусе внимания сторон оказались перспективы деэскалации на Ближнем Востоке. 

Стороны отметили, что последние действия в рамках дипломатического процесса между Вашингтоном и Тегераном повышают шансы на мирное урегулирование. Трамп подчеркнул важную роль Катара в дипломатическом процессе, эмир Катара отметил важность продолжения реализации положений меморандума, заключенного между Ираном и США. 

Вашингтон и Доха подтвердили готовность к дальнейшим контактам в рамках нормализации. 

В МИД Катара сегодня сообщили, что Тегеран и Вашингтон ведут диалог через посредников, обмениваясь мирными инициативами. При этом речи о прямых переговорах пока нет.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
905 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.