США и Иран сегодня могут решить вопрос с Ормузом – Бессент

Глава американского Минфина заявил о том, что американские и иранские переговорщики решат все разногласия, связанные с Ормузским проливом уже во вторник или среду.

Вашингтон и Тегеран уже на днях смогут решить вопрос об открытии Ормузского пролива, такое заявление сделал министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент.

Об этом он сообщил в эфире телеканала CNBC.

По словам главы Минфина, в настоящее время США и Иран активно ведут переговоры, чтобы устранить максимальное число противоречий.

Как рассказал Бессент, аспект переговоров, связанный с проливом, может быть решен уже в течение пары дней – во вторник или среду.

"Мы ведем переговоры с иранцами. Есть вероятность, что мы сможем достичь договоренности сегодня или завтра об открытии пролива и двигаться дальше к более нормализованной позиции в этом конфликте"

– Скотт Бессент

Дальнейшее выстраивание ирано-американского диалога зависит от решения глобальных вопросов, прежде всего, связанных с судоходством в Ормузском проливе, обозначил он.