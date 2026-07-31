Казахстан вводит электронные въездные визы для иностранцев

МВД Казахстана обеспечит прозрачность учета миграционных потоков, введя электронные въездные визы для иностранцев: они будут вводиться поэтапно - с августа по декабрь 2026 года.

Уже в текущем месяце гражданам других стран при въезде в Казахстан начнут выдавать электронные въездные визы, говорится в проекте поправок в правила въезда и пребывания иммигрантов, которые разработали в министерстве внутренних дел страны.

Электронное разрешение на въезд в Казахстан позволит обеспечить прозрачность, оперативность и полноту учета миграционных потоков, сообщают разработчики документа, передает Sputnik Казахстан.

"Нормативная база Правил въезда и пребывания иммигрантов приводится в соответствие с положениями Закона "О миграции населения", регулирующими функционирование цифровой платформы. Это синхронизируется с актуальными нормами Конституции страны, принятыми на республиканском референдуме"

- МВД Казахстана

Плата, взимаемая за оформление электронного разрешения, будет расходоваться на обеспечение бесперебойного технического обслуживания, модернизацию цифровой инфраструктуры и защиту персональных данных, заверили в ведомстве.

Внедряться электронные визы будут поэтапно - с августа по декабрь 2026 года, чтобы адаптировать к ним логистику и пограничную инфраструктуру на всех типах пунктов пропуска.