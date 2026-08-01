В Израиле продлили режим экстренной военной мобилизации

В Израиле до конца сентября продлевается режим мобилизации. В войска могут набрать до 240 тыс человек.

Парламент Израиля одобрил пролонгацию режима экстренной военной мобилизации на два месяца.

Продление особого режима для пополнения частей ЦАХАЛ будет действовать до конца сентября. Израиль сможет призвать в действующую армию до 240 тыс человек.

Отметим, что режим мобилизации периодически продлевается с начала военных действий против ХАМАС в октябре 2023 года.

Ранее Associated Press (AP) о желании властей Израиля сохранить автономию при принятии решений относительной действий против ХАМАС. Такое условие для реализации мирного плана поставил Тель-Авив Вашингтону.