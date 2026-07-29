Новый цикл Пашиняна: чего ждать?

Президент Армении Ваагн Хачатрян накануне назначил премьер-министром страны лидера партии "Гражданский договор", выигравшей парламентские выборы, Никола Пашиняна. Скажется ли это на политике страны?

Президент Армении Ваагн Хачатрян накануне назначил лидера партии "Гражданский договор" Никола Пашиняна премьер-министром страны, указ об этом уже опубликован на сайте президента.

Ранее в соответствии с Конституцией страны Пашинян объявил об отставке правительства в связи с началом работы парламента нового созыва, а после того, как президент принял отставку кабинета, парламентское большинство вновь выдвинуло его кандидатуру на пост премьер-министра.

"Президенту был представлен пакет необходимых документов о выдвижении кандидатуры Никола Пашиняна на должность премьер-министра для обеспечения предусмотренной Конституцией процедуры назначения"

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По официальным итогам парламентских выборов, прошедших в Армении 7 июня, в Национальное собрание (парламент) страны прошли три политические силы: возглавляемая Николом Пашиняном партия "Гражданский договор", которая получила 49,7456% голосов избирателей, блок "Сильная Армения" 23,2710% голосов, и блок "Армения" 9,9231% голосов.

Как изменится подход Армении к отношениям с Россией?

В беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" экс-глава Центробанка Армении Баграт Асатрян прежде всего указал на то, что каких-то резких шагов во внешней политике от премьер-министра Армении Никола Пашиняна ждать не стоит, в том числе в вопросе выбора между Евросоюзом и ЕАЭС.

При этом он предположил, что в ближайшее время глава правительства попытается наладить отношения с Россией.

"Я считаю, Никол Пашинян пойдет сейчас на смягчение позиций в отношениях с Россией. Все, что было возможно, уже сделано. Тогда были политические эмоции, а сейчас будут экономические реалии и попытки уладить каким-то образом отношения с Россией и ЕАЭС", – пояснил эксперт.

Со своей стороны, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников также не видит причин, по которым Никол Пашинян решит внезапно изменить подход к внешней политике.

"Никаких оснований для резких изменений нет. Пашинян наладил логичную для него политику, он ее выбрал и будет проводить дальше. Ничего для Пашиняна не произошло. Он доказал для себя и для своих партнеров дееспособность и результативность предпринимаемых действий, он их будет проводить и дальше. Поэтому никаких изменений он планировать не будет. Дальше все будет зависеть от того, как будет меняться мировая ситуация – что будет с ЕС, с ЕАЭС, с отношениями с Россией. При сохранении статус-кво он будет продолжать нынешнюю политику. В случае проблем, соответственно, будет реагировать на них", – поведал политолог.

По его словам, двигаясь на Запад, премьер Армении будет аккуратно и без рывков перестраивать армянскую экономику, политическую систему республики и ее военную машину по западным образцам.

"Никол Пашинян будет пытаться постепенно привести законодательную базу Армении в соответствие с законодательной базой Евросоюза, наладить экономические контакты с Европой и получить новые рынки сбыта, постепенно отказываясь от работы с Россией. При этом параллельно он будет стремиться сохранить все преференции, которые у него есть в рамках торговых соглашений с Россией отдельно и в рамках ЕАЭС. Это и дешевые энергоносители, и те рынки сбыта, которые есть в России и в других странах ЕАЭС, и кооперация с точки зрения поддержки армянской промышленности. За счет контактов с Россией и другими странами ЕАЭС армянский премьер будет оплачивать переход на Запад. Он это успешно делал последние несколько лет, будет делать и дальше", – сказал директор Института современного госразвития.

Ускорит ли Ереван нормализацию отношений с Баку?

По мнению Баграта Асатряна, процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений уже идет, и он не зависит от премьер-министра Армении. В то же время он подчеркнул, что на этом пути предстоит еще многое сделать.

"У нас пока что идут разговоры о мире, о перемирии, о договоре, но практически на реальной земле еще ничего нет. Нет ничего институционального, есть только разговоры и обещания", – подытожил экс-глава ЦБ Армении.

В свою очередь, Дмитрий Солонников выразил мнение, что после победы Никола Пашиняна на выборах нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией продолжится, однако она будет происходить спокойно и без рывков.

"Товарооборот между двумя странами будет постепенно расти. Будут постепенно восстанавливаться контакты между культурной и творческой интеллигенцией, научным сообществом, какие-то молодежные проекты, совместные спортивные мероприятия. Это будет происходить постепенно и без рывков, но Пашинян будет идти по пути нормализации отношений, это без сомнений", – заключил политолог.