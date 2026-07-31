Россия сохранила статус главного поставщика зерна в Грузию

Больше всего зерна в Грузию, как и раньше, поступает из России, при этом объем закупок российского зерна в целом растет.

Россия по-прежнему является главным поставщиком зерна в Грузию, об этом пишут грузинские СМИ.

Так, доля российской пшеницы в общем объеме грузинского импорта превышает 90%, кукурузы – 93%.

Соответственно, количество ввезенного зерна из других стран уменьшилось. Сильнее всего закупки обрушились из-за Казахстана, импорт зерна из которого упал почти на 90%.

В общей сложности за январь-июнь Грузия импортировала из РФ 182,4 тыс т пшеницы и кукурузы, стоимостью $47,3 млн. Объем поставок пшеницы вырос на 36%, кукурузы – на 347%.