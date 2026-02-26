Air Anka запускает рейсы в Анталью из Сочи и Краснодара

Уже на этой неделе перевозчик Air Anka начнет выполнять рейсы в Анталью из Сочи, а со следующей недели стартуют рейсы из Краснодара.

Турецкая авиакомпания Air Anka возобновляет выполнение рейсов между Сочи, Краснодаром и Антальей.

Перевозчик получил разрешение Росавиации на полеты в РФ. Первый рейс компания выполнит уже завтра, 2 августа между Сочи и Антальей, с 8 августа будут выполняться рейсы по маршруту Краснодар - Анталья.

Между Сочи и Антальей самолеты Air Anka будут поначалу выполнять по четыре раза в неделю, с 12 по восемь раз в неделю. Между Краснодаром и Антальей перевозчик будет совершать по четыре еженедельных рейса.

Полеты в города Кубани продлятся до 7-8 ноября.

Компания может расширить маршрутную сеть – весной она планировала также запустить рейсы в Анталью из Минеральных Вод, Екатеринбурга и ряда других российских городов.