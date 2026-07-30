Вестник Кавказа

В Казахстане исключили полную остановку КТК

Танкер
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Полная остановка КТК на рассматривается, заверили в Минэнерго Казахстана. Накануне в СМИ появилась информация о том, что планируется поставить на стоп все нефтяные операции на КТК.

Полная остановка работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) не рассматривается, об этом заявила советник министра - официальный представитель министерства энергетики Казахстана Асель Серикпаева.

"В отдельных СМИ появилась информация о возможной полной остановке работы КТК. Данный сценарий не рассматривается"

– Минэнерго Казахстана

Накануне о планах оставить все нефтяные операции на КТК сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отметим, что накануне КТК ввел временную приостановку работу нефтепровода, при этом продолжаются прием нефти и заполнение резервуарного парка.

С 1 августа консорциум принимает в сутки по 100 тыс т нефти. Увеличение объемов будет зависеть от своевременной постановки танкеров под погрузку.

В Минэнерго Казахстана подчеркнули, что находится в постоянном контакте с КТК и грузоотправителями, ситуация находится на контроле.

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