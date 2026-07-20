В Ингушетии обнаружили средневековое захоронение

Археологи обнаружили в Ингушетии средневековое захоронение, в котором находились костные останки человека, хорошо сохранившаяся старинная сабля, нож и глиняный кувшин.

В Ингушетии археологи обнаружили захоронение с костными останками человека, глиняным кувшином, ножом и старинной саблей с рукояткой. Об этом сообщили в Джейрахско-Ассинском музее-заповеднике.

По словам представителя заповедника, найденные на территории средневекового наземного склепа останки покоились под вторым слоем в деревянном ограждении вместе с ножом и кувшином.

В данный момент специалисты детально изучают артефакты, обнаруженные в крупном башенном поселке замкового типа "Хамхи" на территории Таргимской котловины. Особый интерес исследователей вызвали останки человека ростом более 2 метров и старинная сабля с хорошо сохранившейся конструкцией.

Отметим, в республике находятся тысячи средневековых склепов и башен. Их реставрация ведется за счет средств федерального бюджета, а также с привлечением внебюджетных источников и помощи местных тейпов