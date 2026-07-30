Ильхам Алиев: Азербайджан и Центральная Азия превратились в единый регион

В город Чолпон-Ата в Кыргызстане прибыли лидеры стран региона для участия в неформальной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана.

Неформальная консультативная встреча глав государств стран Центральной Азии и Азербайджана проходит сегодня в городе Чолпон-Ата в Кыргызстане.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров перед входом в конгресс-холл госрезиденции №2 поприветствовал каждого из участников саммита: президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, президента Таджикистан Эмомали Рахмона, президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Затем состоялась церемония рукопожатия и совместного фотографирования, после чего главы государств проследовали в зал заседаний для проведения встречи.

На встрече лидеры стран ЦА и Азербайджана обсудят вопросы укрепления сотрудничества в торговле, энергетике, транспорте, туризме, а также развитие культурно-гуманитарных связей в регионе. Стороны проведут обмен мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности и взаимодействия в рамках международных организаций.

"За три с половиной года я посещал братские страны Центральной Азии в общей сложности 16 раз. Мои коллеги за это время посетили Азербайджан 26 раз. То есть эта статистика лучше всех говорит о динамике, о близости отношений, о том, что сегодня Центральная Азия и Азербайджан превратились в один геополитический и геоэкономический регион"

– Ильхам Алиев

Азербайджанский президент добавил, что впервые принимает участие в консультативной встрече в качестве полноправного члена этого формата.

"Хочу вас заверить, что Азербайджан и со своей стороны будет предлагать все усилия для того, чтобы еще больше наращивать сотрудничество и еще теснее сближать наши страны и народы"

– Ильхам Алиев