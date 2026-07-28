"Карабах" не смог пробиться в Лигу Европы

ФК "Карабах" по сумме двух встреч уступил софийскому ЦСКА в квалификации Лиги Европы. Судьба противостояния решилась в серии послематчевых пенальти.
В Софии только что завершился ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2026/27 между ЦСКА (Болгария) и "Карабахом" (Азербайджан).
Первая встреча команд состоялась в Баку в прошлую среду, 23 июля. Тогда была зафиксирована ничья 0:0. С таким же счетом закончилось основное время ответного матча. Игра перешла в дополнительное время, которого также не хватило командам для выявления победителя. В серии послематчевых пенальти сильнее был ЦСКА.