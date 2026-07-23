"Сабах" вышел в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов

ФК "Сабах" переиграл по сумме двух встреч финский "КуПС". Ответная игра завершилась в пользу азербайджанской команды со счетом 2:0.
Азербайджанский футбольный клуб "Сабах" обыграл на выезде финский "КуПС" и вышел в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов сезона 2026/27.
В первой встрече победу со счетом 1:0 одержал "Сабах". Ответная игра проходила в Куопио и завершилась в пользу бакинской команды со счетом 2:0.
Голами в составе победителей отметились полузащитник Велько Симич (52-я минута) и нападающий Джой-Лэнс Миккельс (70-я).