Вестник Кавказа

"Сабах" вышел в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов

"Сабах" вышел в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ФК "Сабах" переиграл по сумме двух встреч финский "КуПС". Ответная игра завершилась в пользу азербайджанской команды со счетом 2:0.

Азербайджанский футбольный клуб "Сабах" обыграл на выезде финский "КуПС" и вышел в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов сезона 2026/27.

В первой встрече победу со счетом 1:0 одержал "Сабах". Ответная игра проходила в Куопио и завершилась в пользу бакинской команды со счетом 2:0.

Голами в составе победителей отметились полузащитник Велько Симич (52-я минута) и нападающий Джой-Лэнс Миккельс (70-я).

 

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