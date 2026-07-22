Израиль и Ливан проведут новый раунд переговоров в Риме

Делегации Израиля и Ливана при участии США обсудят расширение процесса передислокации израильских военных и споры о сухопутных границах на переговорах в Риме 4-6 августа. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на Госдепартамент.
Отмечается, что основное внимание на переговорах будет сосредоточено на содействии полному выполнению подписанного сторонами рамочного соглашения, которое предусматривает расширение процесса создания пилотных зон в Ливане для вывода израильских войск, решение всех пограничных споров и выработку всеобъемлющего соглашения о мире и безопасности.
Отметим, подписанное 26 июня рамочное соглашение обязывает Израиль постепенно вывести войска, в рамках чего к 20 июля уже начали действовать три пилотные зоны, а 21 июля Дональд Трамп на встрече с Джозефом Ауном заявил, что США рассмотрят возможность давления на Израиль для вывода сил с ливанской территории.