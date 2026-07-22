Израиль и Ливан проведут новый раунд переговоров в Риме

По сообщениям СМИ, представители Израиля и Ливана проведут в Риме новый этап консультаций с 4 по 6 августа, посвященный пограничным спорам и передислокации войск.

​Делегации Израиля и Ливана при участии США обсудят расширение процесса передислокации израильских военных и споры о сухопутных границах на переговорах в Риме 4-6 августа. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на Госдепартамент.

​Отмечается, что основное внимание на переговорах будет сосредоточено на содействии полному выполнению подписанного сторонами рамочного соглашения, которое предусматривает расширение процесса создания пилотных зон в Ливане для вывода израильских войск, решение всех пограничных споров и выработку всеобъемлющего соглашения о мире и безопасности.

​Отметим, подписанное 26 июня рамочное соглашение обязывает Израиль постепенно вывести войска, в рамках чего к 20 июля уже начали действовать три пилотные зоны, а 21 июля Дональд Трамп на встрече с Джозефом Ауном заявил, что США рассмотрят возможность давления на Израиль для вывода сил с ливанской территории.