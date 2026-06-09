В Ташкенте 10 зданий попали в список ЮНЕСКО

Ташкентский модернизм попал в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Девять объектов, включенных в список, находятся в узбекской столице, один – в Ташкентской области.

В Список всемирного наследия ЮНЕСКО включили десять зданий в столице Узбекистана, построенные в стиле ташкентского модернизма.

"Сегодня в Пусане на 48-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО произошло важное для нашей страны событие. Объекты модернистской архитектуры Ташкента официально внесены в престижный международный Список этой организации. За последние 25 лет данная национальная номинация от Узбекистана стала первой, получившей столь высокий статус"

– глава администрации президента РУ Саида Мирзиеева

Здания, отмеченные ЮНЕСКО, были построены в период с 1960-х до начала 1990-х годов.

Уникальный модернизм в Ташкенте представляют следующие объекты: