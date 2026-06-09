В Ташкенте 10 зданий попали в список ЮНЕСКО

Ташкентский модернизм попал в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Девять объектов, включенных в список, находятся в узбекской столице, один – в Ташкентской области.
В Список всемирного наследия ЮНЕСКО включили десять зданий в столице Узбекистана, построенные в стиле ташкентского модернизма.
"Сегодня в Пусане на 48-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО произошло важное для нашей страны событие. Объекты модернистской архитектуры Ташкента официально внесены в престижный международный Список этой организации. За последние 25 лет данная национальная номинация от Узбекистана стала первой, получившей столь высокий статус"
– глава администрации президента РУ Саида Мирзиеева
Здания, отмеченные ЮНЕСКО, были построены в период с 1960-х до начала 1990-х годов.
Уникальный модернизм в Ташкенте представляют следующие объекты:
- жилой дом "Жемчуг",
- станция метро "Космонавтов",
- рынок Чорсу,
- Дворец кино имени Алишера Навои,
- здание Государственного музея истории Узбекистана,
- здание центрального выставочного зала Академии художеств,
- Дворец дружбы народов,
- Государственный музей искусств,
- Узбекский государственный цирк,
- здание гелиокомплекса "Солнце" (Ташкентская область).