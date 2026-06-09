Вестник Кавказа

В Ташкенте 10 зданий попали в список ЮНЕСКО

Ташкентский диснейленд
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Ташкентский модернизм попал в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Девять объектов, включенных в список, находятся в узбекской столице, один – в Ташкентской области.

В Список всемирного наследия ЮНЕСКО включили десять зданий в столице Узбекистана, построенные в стиле ташкентского модернизма.

"Сегодня в Пусане на 48-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО произошло важное для нашей страны событие. Объекты модернистской архитектуры Ташкента официально внесены в престижный международный Список этой организации. За последние 25 лет данная национальная номинация от Узбекистана стала первой, получившей столь высокий статус"

– глава администрации президента РУ Саида Мирзиеева

Здания, отмеченные ЮНЕСКО, были построены в период с 1960-х до начала 1990-х годов.

Уникальный модернизм в Ташкенте представляют следующие объекты:

  • жилой дом "Жемчуг",
  • станция метро "Космонавтов",
  • рынок Чорсу,
  • Дворец кино имени Алишера Навои,
  • здание Государственного музея истории Узбекистана,
  • здание центрального выставочного зала Академии художеств,
  • Дворец дружбы народов,
  • Государственный музей искусств,
  • Узбекский государственный цирк,
  • здание гелиокомплекса "Солнце" (Ташкентская область).
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