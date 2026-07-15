В Тбилиси вскоре исчезнет знаковая архитектурная достопримечательность

"Кувшины Рике" исчезнут до конца года – в Грузии приступили к демонтажу зданий в форме стеклянных труб, построенных итальянцем Фуксасом.

В Грузии начали демонтировать футуристические "кувшины Рике" или "трубы Фуксаса", два стеклянных здания в форме цилиндров в центре Тбилиси.

Демонтаж удивительного сооружения стартовал сегодня, а завершиться должен, согласно решению Службы архитектуры мэрии Тбилиси, до 25 декабря 2026 года. Разрешение на снос зданий-труб в парке Рике мэрия Тбилиси выдала в начале июля этого года.

Сейчас комплексом владеет компания Macro Property, принадлежащая турецкому бизнесмену. На месте "кувшинов" в Тбилиси может быть построена гостиница.

Строительство уникального объекта стартовало в 2011 год при президенте Грузии Михаиле Саакашвили. Архитектром выступил итальянец Массимилиано Фуксас, известный нестандартными футуристическими объектами во всем мире. В Тбилиси он также построил Дом юстиции, напоминающий зонтики или грибы.

"Кувшины Рике", в которых должны были разместиться концертный зал, театр и культурный центр, достроены не были. Проект заморозили со сменой власти в Грузии.

Многие годы привлекающее взгляды здание в центре грузинской столицы стояло закрытым, владельцы несколько раз менялись.