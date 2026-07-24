Иран за время войны и мира экспортировал нефть на $18 млрд

Доходы от экспорта иранской нефти в ходе недавней войны с США и Израилем и дальнейшего перемирия составили $18 млрд, такое заявление сделал глава Миннефти Исламской Республики Мохсен Пакнежад.
"В ходе войны министерство экспортировало нефть на сумму $11,5 млрд, а в период прекращения огня – еще на $6,5 млрд"
– Мохсен Пакнежад
Таким образом, обратил внимание министр, несмотря на то, что в последние месяцы в Иране кризис был в самом разгаре, власти смогли добиться получения свыше 60% предусмотренных годовым бюджетом доходов от продажи нефти.
Глава нефтяного ведомства добавил, что ИРИ удалось увеличить запасы сырой нефти и газоконденсата до 100 млн баррелей, далее они также были успешно реализованы.
"Временное снижение рисков для передвижения нефтяных танкеров позволило существенно увеличить экспорт иранской нефти и вывести на мировые рынки значительную часть накопленных запасов"
– Мохсен Пакнежад