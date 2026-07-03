Экспортировать бензин из России нельзя будет до конца года

Российские власти приняли решение продлить запрет на экспорт бензина из РФ, теперь он останется в силе до 2027 года.
Экспорт российского бензина нельзя будет осуществлять до конца текущего года, об этом сообщил российский вице-премьер Александр Новак.
Комментируя вопрос о запрете экспорта бензина, он отметил, что штаб принял решение продлить его, причем и для производителей, и для непроизводителей.
"То есть он (запрет на экспорт бензина – ред.) будет продлен до конца года"
– Александр Новак
Вице-премьер также сообщил о планах по запрету на экспорт дизельного топлива: его предполагается отменить "по мере восстановления рынка". Это будет сделано для того, чтобы НПЗ не страдали от переизбытка сырья и сокращения объема переработки.
Напомним, что на данный момент запрет на вывоз топлива действует до конца.