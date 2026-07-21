В Гидрометцентре РФ предупредили о смерчах в районе Анапы

Смерчи в районе Анапы прогнозируют синоптики. Также возможны волны до 2-х метров в Черном, Азовском и Каспийском морях.

Синоптики прогнозируют сильные волны в районе Сочи. Также волнение морской стихии прогнозируется на Каспии и в акватории Азовского моря. Высота волн составит от 1,5 до 2 м, поведала ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

"В Сочи на море зыбь от юго-запада 1,3-1,8 метра. Предупреждение действует с 8 до 18 часов 24 июля. Завтра там грозы, местами порывы юго-восточного ветра 12-14 м/с"

– Марина Макарова

Кроме того, существует высокий риск образования смерчей в вдоль береговой линии Анапы и Магри.

Как отметила Макаровой, высокие волны возникают в основном в межсезонье или зимой. Летом подобное явление возможно при сильном ветре, передает ТАСС.