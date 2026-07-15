У берегов Самсуна атакован турецкий сухогруз, есть жертва - СМИ

Неизвестный беспилотный летательный аппарат сегодня атаковал в Черном море турецкий сухогруз с углем – в результате атаки погиб один из членов экипажа, трое моряков получили серьезные ранения.

Сегодня днем в Черном море неопознанный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал турецкий сухогруз Mv Reyhan Sarı, шедший из порта Тамань в Трабзон с грузом угля, сообщает турецкая газета Sabah.

"В результате атаки БПЛА на турецкое судно погиб один член экипажа, еще три моряка получили ранения"

– газета

На этот момент известно, что погиб сотрудник машинного отделения судна. Всех пострадавших доставили в медучреждения, передает "АиФ".

Судно приписано к порту Стамбул, оно было атаковано в международных водах у берегов Турции около города Самсун, пишет издание.

Судно серьезно повреждено, но способно продолжать движение, отмечает газета.