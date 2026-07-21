Цена азербайджанской нефти превысила $100 за баррель

Стоимость одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке достигла отметки $100,56 на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Цена азербайджанской нефти Azeri Light на мировом рынке выросла на $1,83 или 1,85% и составила $100,56. При этом стоимость сырья в турецком порту Джейхан по условиям FOB увеличилась на $1,88 или 1,98% - до $96,69 за баррель.

Напомним, в госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65. Основная добыча в стране ведется на блоке месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (доля SOCAR - 31,65%).

Отметим, цены на эталонные марки нефти продолжают дорожать из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. По данным торгов на бирже ICE, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 5,5% - до $96,03, а WTI подорожала на 1,5% - до $88,1 за баррель.