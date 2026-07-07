Эльбрус закроет канатные дороги 27 июля

В следующий понедельник на курорте Эльбрус будут закрыты все канатные дороги. Будет проводиться техобслуживание подъемников.
Администрация курорта Эльбрус в Кабардино-Балкарии предупредила о закрытии на день канатных дорог.
"27 июля канатные дороги будут закрыты для технического обслуживания на один день"
– администрация Эльбруса
В сообщении уточняется, что регламентные работы призваны обеспечивать безопасность посетителей по канатках горного курорта.
В понедельник 27 июля на Эльбрусе техобслуживание пройдут все подъемники.
На Эльбрусе 6 июля завершился сезон катания, который стал рекордно длинным. В летнем сезоне всесезонный курорт привлекает красивыми видами, пешими прогулками, хайкингом и возможностью покорить вершину.