Вестник Кавказа

Эльбрус закроет канатные дороги 27 июля

Канатная дорога
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
В следующий понедельник на курорте Эльбрус будут закрыты все канатные дороги. Будет проводиться техобслуживание подъемников.

Администрация курорта Эльбрус в Кабардино-Балкарии предупредила о закрытии на день канатных дорог.

"27 июля канатные дороги будут закрыты для технического обслуживания на один день"

– администрация Эльбруса

В сообщении уточняется, что регламентные работы призваны обеспечивать безопасность посетителей по канатках горного курорта.

В понедельник 27 июля на Эльбрусе техобслуживание пройдут все подъемники.

На Эльбрусе 6 июля завершился сезон катания, который стал рекордно длинным. В летнем сезоне всесезонный курорт привлекает красивыми видами, пешими прогулками, хайкингом и возможностью покорить вершину.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
945 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.