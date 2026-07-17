Турция может перейти к полупрезидентской форме правления - СМИ

Власти Турции задумались о переходе к смешанной системе правления: это мотивируется необходимостью укрепления парламента и обеспечения в нем большинства правящей партии, пишет турецкая газета Ekonomim.

Готовясь к предстоящим конституционным реформам, правящая в Турции Партия справедливости и развития обсуждает вопрос перехода республики к полупрезидентской форме правления, пишет турецкая газета Ekonomim.

"Смешанная система, сочетающая черты президентской и парламентской республики, позволит укрепить парламент страны и обеспечит в нем большинства правящей партии. Также предлагается перейти к одномандатной избирательной системе"

- газета

Представители Турецкого фонда демократии уже обсуждали этот вопрос на недавней встрече с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, однако сами власти это предложение пока не комментируют, передает ТАСС.

Президент страны ранее неоднократно заявлял, что считает бесполезной полемику о возможности возвращения республики от президентской формы правления к парламентской, пишет издание.

Напомним, президентская система правлении в Турции заработала в 2018 году после принятия конституционных поправок на общенациональном референдуме, прошедшем годом ранее.