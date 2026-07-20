Берлин поприветствовал нормализацию отношений Баку и Еревана

ФРГ приветствует достигнутый прогресс в процессе мирного урегулирования и нормализации отношений между Баку и Ереваном, такое заявление сделал президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.
Об этом он сообщил ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Берлине.
Как рассказал президент Германии, лидеры обсудили двустороннее сотрудничество.
По его словам, Баку играет огромную роль для европейской экономики как важного партнера в регионе Южного Кавказа, а также в вопросах энергетики.
"В центре переговоров были двусторонние отношения, мирный процесс между Арменией и Азербайджаном, а также актуальные региональные и международные вопросы"
– Франк-Вальтер Штайнмайер
Кроме того, он подчеркнул, что Германия высоко оценивает предстоящее заключение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.
Напомним, ранее Ильхам Алиев прибыл в Берлин, где в резиденции Villa Borsig состоялись переговоры с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.