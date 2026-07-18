Армении разрешили поставлять рыбу в страны Евросоюза

ЕС передал Армении все необходимые разрешения на экспорт рыбы. Теперь республика сможет поставлять ее в страны Европы.

Компании из Армении получили разрешение на поставки рыбы и рыбной продукции в страны Евросоюза. Об этом сказано в видеообращении главы Минэкономики страны Геворга Папояна, размещенном 20 июля на его страницах в социальных сетях.

"Из Армении уже возможен экспорт рыбы и рыбной продукции в ЕС"

– армянский министр

Он отметил, что Армения получили все необходимые разрешения из ЕС, а в республике приняты соответствующие процедуры для экспорта.

Ранее сегодня в Инспекционном органе безопасности продуктов питания Армении сообщили, что 20 июля в страну должны приехать эксперты из ЕС, которые поделятся информацией о том, как производителям регистрироваться в TRACES, чтобы экспортировать армянскую рыбу в ЕС.