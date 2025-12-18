Грозный и Амман начнут совместно обучать студентов

Чеченский госуниверситет совместно с Иорданским университетом разработают совместные проекты по изучению русского и арабского языков.

Чеченский государственный университет им. А.А.Кадырова и Иорданский университет создадут совместную программу по обучению студентов, рассказали в пресс-службе ЧГУ.

Сообщается, что речь идет о совместной программе по изучению русского и арабского языков.

"Студенты Иорданского университета смогут приезжать в ЧГУ им. А. А. Кадырова на летние школы русского языка и языковые стажировки. Стороны также начнут прорабатывать совместную программу бакалавриата по русскому языку и филологии по модели 3+1"

– пресс-служба Чеченского университета

Благодаря этой программе студенты смогут учится три года обучения Аммане, изучая арабский язык, и один год – в Грозном.

Также, по словам сотрудников пресс-службы ЧГУ, еще одним вектором сотрудничества станет повышение квалификации педагогических кадров и совместная научная деятельность.

Решение об этом было принято в рамках встречи сотрудников обоих учреждений на факультете иностранных языков Иорданского университета.

Российскую сторону представили сотрудники Чеченского университета имени А.А. Кадырова – проректор по науке и инновациям Магомед Таштамиров и декан факультета международного образования Арсби Шоно.

Встреча прошла в ходе визита российской стороны в Амман для участия в Третьем форуме почетных профессоров Иорданского университета, пояснили в пресс-службе.

"По итогам встреч планируется определить параметры студенческих обменов, содержание летних школ и языковых стажировок, а также сформировать рабочую группу для подготовки программы 3+1"

– пресс-служба Чеченского университета

Подобные проекты призваны создать условия для студентов для совершенствования навыков в естественной языковой среде, передает ТАСС.