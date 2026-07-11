Свыше 100 пляжей в Сочи получили сертификацию Минэкономразвития

Сертификацию Минэкономразвития РФ получили более 100 пляжей в Сочи. Высшей оценки специалистов ведомства удостоились 66 мест отдыха.
В текущем году 133 сочинских пляжа были удостоены знаков отличия Минэкономразвития РФ. Высший уровень сертификации получили 66 мест отдыха у воды, поведал градоначальник города-курорта Андрей Прошунин.
"С каждым годом мы поступательно увеличиваем количество сертифицированных пляжей – в этом году их на пять больше, чем в 2025. Это подтверждает эффективность проводимой нами работы"
– Андрей Прошунин
Специалисты ведомства оценивают пляжи по уровню безопасности, доступности, развитию курортной инфраструктуры. Также проводятся исследования чистоты воды.
Отметим, что Сочи стал участником программы добровольной сертификации четыре года назад.