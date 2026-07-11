Вестник Кавказа

Свыше 100 пляжей в Сочи получили сертификацию Минэкономразвития

Пляж на Сочи
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Сертификацию Минэкономразвития РФ получили более 100 пляжей в Сочи. Высшей оценки специалистов ведомства удостоились 66 мест отдыха.

В текущем году 133 сочинских пляжа были удостоены знаков отличия Минэкономразвития РФ. Высший уровень сертификации получили 66 мест отдыха у воды, поведал градоначальник города-курорта Андрей Прошунин.

"С каждым годом мы поступательно увеличиваем количество сертифицированных пляжей – в этом году их на пять больше, чем в 2025. Это подтверждает эффективность проводимой нами работы"

– Андрей Прошунин

Специалисты ведомства оценивают пляжи по уровню безопасности, доступности, развитию курортной инфраструктуры. Также проводятся исследования чистоты воды.

Отметим, что Сочи стал участником программы добровольной сертификации четыре года назад.

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