Вестник Кавказа

Глава МИД Азербайджана посетил Могилу Неизвестного Солдата в Москве

Глава МИД Азербайджана посетил Могилу Неизвестного Солдата в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Джейхун Байрамов в рамках своего визита в столицу России посетил Могилу Неизвестного Солдата, возложив венок. Главы МИД АР сегодня встречается с главой российского дипведомства Лавровым.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов прибыл в Москву на встречу с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым. В рамках церемониальной части визита Байрамов посетил Могилу Неизвестного Солдата возле кремлевской стены. 

Джейхун Байрамов во главе дипломатической делегации Баку посетил мемориал и возложил венок с лентой в цветах флага Азербайджана, почтив память павших в годы Великой Отечественной войны. 

Напомним, что Сергей Лавров и Джейхун Байрамов начали встречу, посвященную развитию сотрудничества Москвы и Баку.

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