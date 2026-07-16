Глава МИД Азербайджана посетил Могилу Неизвестного Солдата в Москве

Джейхун Байрамов в рамках своего визита в столицу России посетил Могилу Неизвестного Солдата, возложив венок. Главы МИД АР сегодня встречается с главой российского дипведомства Лавровым.
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов прибыл в Москву на встречу с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым. В рамках церемониальной части визита Байрамов посетил Могилу Неизвестного Солдата возле кремлевской стены.
Джейхун Байрамов во главе дипломатической делегации Баку посетил мемориал и возложил венок с лентой в цветах флага Азербайджана, почтив память павших в годы Великой Отечественной войны.
Напомним, что Сергей Лавров и Джейхун Байрамов начали встречу, посвященную развитию сотрудничества Москвы и Баку.