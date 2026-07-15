В Иране раскрыли цель ударов США

В Тегеране считают, что США новыми ударами стремятся ослабить переговорные позиции Ирана. Стороны разошлись по вопросу судоходства в Ормузском проливе, отметили в парламенте ИРИ.

США возобновили удары по Ирану с целью ослабить переговорные позиции Тегерана, рассказал член парламентской комиссии по нацбезопасности Ахмад Бахшаеш Ардестани.

"Пакистанцы, катарцы и даже Турция все еще предпринимают посреднические усилия, однако американцы полагают, что перед будущими переговорами смогут в некоторой степени ослабить Иран"

– Ахмад Бахшаеш Ардестани

По словам Ардестани, причина текущей эскалации кроется в особенностях текста, который не является всеобъемлющим. Стороны могут по-разному трактовать те или иные положения, в частности механизмы контроля Ормузского пролива.

Как отметил депутат, стороны разошлись в вопросе приоритетного маршрута в Ормузском проливе: Иран настаивал на своем маршруте для торговых судов, американцы же предпочли оманский, передает РИА Новости.