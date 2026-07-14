Вестник Кавказа

Казахстан и Китай подписали транспортные соглашения на $400 млн

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© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Астана и Пекин оформили соглашения в области транспорта. Стороны будут развивать логистику, инфраструктуру, а также цифровые технологии.

Казахстан и Китай заключили ряд соглашений в области транспорта на $400 млн. Договоренности были достигнуты на полях бизнес-форума в Шанхае. 

Как рассказали в "Казахстан темир жолы", соглашения касаются сотрудничества в области IT-разработки, портов, логистики, цифровизации логистических процессов, а также развития МТК. 

Отметим, что в Шанхай также прибыл лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Глава государства проведет встречу с лидером КНР Си Цзиньпином и деловыми кругами Китая.

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