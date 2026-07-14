Иран нацелен на уничтожение наступательной инфраструктуры США – КСИР

Иранские военные стремятся сейчас уничтожить наступательную инфраструктуру США, сообщили в КСИР. Там отметили, что только после этого они приступят к новой фазе.

Иран в настоящее время сконцентрирован на уничтожении наступательной военной инфраструктуры Соединенных Штатов в регионе. Об этом рассказал официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Исламской Республики Хосейн Мохеби.

"Операции Ирана на текущий момент сосредоточены на уничтожении наступательной военной инфраструктуры США в регионе. После начнется следующая фаза"

– Хосейн Мохеби.

Ранее спикер парламента ИРИ и глава иранской делегации на переговорах с США Мохаммад Багер Галибаф заявил, что иранские военные пользуются полной свободой действий при ответе на атаки на страну.

Напомним, накануне американский вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что США не планирует вторгаться в Иран, чтобы сменить власть в этой стране.