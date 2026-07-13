Марин Ле Пен готовится к реваншу: битва за президентство во Франции. Максим Шевченко

На днях лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что она будет баллотироваться на пост президента страны в 2027 году. Это вызвало широкий общественный резонанс не только во Франции, но и за ее пределами. Ле Пен была и остается одной из самых заметных и противоречивых фигур европейской политики.

Почему ее заявление стало важным политическим событием, как это может повлиять на президентскую гонку, какие шансы у Ле Пен занять Елисейский дворец и стать первой женщиной на посту президента Франции, к чему готовиться России — обсудили историк, журналист Эльмар Гусейнов и эксперт Максим Шевченко.