Вестник Кавказа

Марин Ле Пен готовится к реваншу: битва за президентство во Франции. Максим Шевченко

На днях лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что она будет баллотироваться на пост президента страны в 2027 году. Это вызвало широкий общественный резонанс не только во Франции, но и за ее пределами. Ле Пен была и остается одной из самых заметных и противоречивых фигур европейской политики.

Почему ее заявление стало важным политическим событием, как это может повлиять на президентскую гонку, какие шансы у Ле Пен занять Елисейский дворец и стать первой женщиной на посту президента Франции, к чему готовиться России — обсудили историк, журналист Эльмар Гусейнов и эксперт Максим Шевченко. 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
765 просмотров
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.