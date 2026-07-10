Прямые рейсы из Измира в Ташкент запустят с 1 августа

Авиакомпания SunExpress с 1 августа откроет прямое регулярное авиасообщение по новому маршруту Измир - Ташкент - Измир с частотой перелетов четыре раза в неделю.

Турецкая авиакомпания SunExpress с 1 августа начнет выполнять регулярные рейсы по маршруту Измир - Ташкент - Измир. Об этом сообщила пресс-служба государственного оператора Uzbekistan Airports.

​Перелеты между городами будут выполняться четыре раза в неделю. Для обслуживания этого направления авиаперевозчик планирует использовать пассажирские самолеты Boeing 737-800.

​Отметим, прямое авиасообщение между Ташкентом и Измиром устанавливается впервые. SunExpress станет третьей турецкой авиакомпанией в республике, а с начала 2027 года компания рассматривает запуск рейсов в аэропорты Ферганской долины на территории Узбекистана.