Азербайджанские гребцы завоевали 18 медалей на регате в Поти

Триумфально завершили вояж в Поти азербайджанские гребцы: завоевано 18 медалей международного турнира, из них 10 – золотые. Команда стала второй в общем зачете.

Азербайджанские гребцы добыли 18 медалей на международной регате по академической гребле, а также гребле на байдарках и каноэ в грузинском Поти.

Героем соревнований на байдарках стал Иван Воробьянский, который принес сборной три "золота" на трех различных дистанциях.

Гияс Ахмедов и Тенгиз Гагнидзе стали лучшими в состязаниях двоек на байдарках, покорив 200 и 500 м. Эльмир Тарвердиев и Мустафа Велизаде лучше всех преодолели дистанции 500 и 1000 м, забрав заслуженное "золото".

Сабит Абдуллаев и Мухаммед Гасанов добыли медали высшей пробы в академической гребле, став лучшими в одиночном формате на 1500 м. Эта же дистанция стала счастливой для Исабалы Дадашзаде и Исмаила Ширинова, которые принесли команде "золото" в двойках.

Всего азербайджанские гребцы добыли 10 золотых, 5 бронзовых и 3 серебряные на соревнованиях в Поти. Команда южнокавказской республики стала второй в общем зачете.