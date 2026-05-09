Вестник Кавказа

Азербайджанские дзюдоистки завоевали две медали на турнире в Эстонии

Медали
© Фото: Ангелина Жесткая/ “Вестник Кавказа“
Женская сборная АР по дзюдо завоевала серебряную и бронзовую медаль на турнире European Open в Эстонии.

Женская сборная Азербайджана по дзюдо начала турнир European Open в Эстонии с двух медалей. Спортсменки добыли "серебро" и "бронзу" соревнований. 

Серебряную медаль в актив национальной команды принесла Фидан Ализаде, которая выступает в весовой категории до 63 кг. Мадина Каисинова завоевала бронзу в весе свыше 78 кг. 

В заключительный день соревнований, который состоится завтра, за медали поборются еще пять представительниц АР. 

Отметим, что в апреле азербайджанский дзюдоист Зелим Цкаев стал бронзовым призером чемпионата Европы.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
980 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.