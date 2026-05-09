Азербайджанские дзюдоистки завоевали две медали на турнире в Эстонии

Женская сборная АР по дзюдо завоевала серебряную и бронзовую медаль на турнире European Open в Эстонии.
Женская сборная Азербайджана по дзюдо начала турнир European Open в Эстонии с двух медалей. Спортсменки добыли "серебро" и "бронзу" соревнований.
Серебряную медаль в актив национальной команды принесла Фидан Ализаде, которая выступает в весовой категории до 63 кг. Мадина Каисинова завоевала бронзу в весе свыше 78 кг.
В заключительный день соревнований, который состоится завтра, за медали поборются еще пять представительниц АР.
Отметим, что в апреле азербайджанский дзюдоист Зелим Цкаев стал бронзовым призером чемпионата Европы.