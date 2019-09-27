Товарооборот России и Грузии продолжает расти

Объем взаимной торговли между Грузией и Россией за первые шесть месяцев 2026 года увеличился почти на 19% в годовом выражении и достиг отметки в $1,5 млрд

Грузия и Россия за первые шесть месяцев 2026 года нарастили объем взаимной торговли до $1,5 млрд. Об этом сообщила Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".

По данным ведомства, Россия входит в тройку основных торговых партнеров Грузии с долей 11,8% во внешнеторговом обороте.

С начала года на российский рынок вывезли 85,2 тыс т минеральной и пресной воды, 23,9 тыс т натурального виноградного вина, 11,6 тыс т спиртных напитков, 4,1 тыс т свежих фруктов, а также 3,4 тыс т орехов и других съедобных частей растений.

Основной объем поставок в обратном направлении составили 481,9 тыс т сырой нефти и 365,8 тыс т нефтепродуктов. Также в Грузию завезли 160,6 тыс т пшеницы и меслина, 39,9 тыс т производных углеводородов и 16,6 тыс т подсолнечного масла.

Взаимный товарооборот двух государств за полный 2025 год составил $2,7 млрд, что превысило результат 2024 года на 6,3%. При этом экспортные поставки в Россию тогда выросли на 10,3%, а импорт в Грузию увеличился на 6,3%.