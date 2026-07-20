Баку вошел в топ-100 лучших студенческих городов мира на 2026 год

Баку занял 95-е место в опубликованном международной организацией Quacquarelli Symonds рейтинге лучших студенческих городов Best Student Cities на 2026 год. Об этом сообщили в Государственном агентстве по науке и высшему образованию.
Указанную строчку рейтинга город делит с Абердином (Великобритания), Гуанчжоу (Китай) и Йоханнесбургом (ЮАР).
По результатам исследования Баку показал наивысший результат на Южном Кавказе и стал ведущим студенческим городом региона, обогнав ряд городов Центральной Азии. В частности, Астана заняла 119-е место, Бишкек — 137-е место, а Ташкент — 146-е место. заняла 119-е место, Бишкек - 137-е, а Ташкент - 146-е.
Отметим, рейтинг QS Best Student Cities оценивает образовательные возможности, трудоустройство выпускников, безопасность, стоимость жизни и отзывы студентов.
Всего в список входят 150 городов. По сравнению с прошлым годом Баку улучшил свой результат на 22 строчки, поднявшись со 117-го места.