В рейтинге Best Student Cities от Quacquarelli Symonds Баку вошел в топ-100 лучших студенческих городов мира на 2026 год, заняв 95-е место в списке из 150 городов в 2026 году.

Баку занял 95-е место в опубликованном международной организацией Quacquarelli Symonds рейтинге лучших студенческих городов Best Student Cities на 2026 год. Об этом сообщили в Государственном агентстве по науке и высшему образованию.

Указанную строчку рейтинга город делит с Абердином (Великобритания), Гуанчжоу (Китай) и Йоханнесбургом (ЮАР).

По результатам исследования Баку показал наивысший результат на Южном Кавказе и стал ведущим студенческим городом региона, обогнав ряд городов Центральной Азии. В частности, Астана заняла 119-е место, Бишкек — 137-е место, а Ташкент — 146-е место. заняла 119-е место, Бишкек - 137-е, а Ташкент - 146-е.

Отметим, рейтинг QS Best Student Cities оценивает образовательные возможности, трудоустройство выпускников, безопасность, стоимость жизни и отзывы студентов.

Всего в список входят 150 городов. По сравнению с прошлым годом Баку улучшил свой результат на 22 строчки, поднявшись со 117-го места.