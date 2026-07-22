В Иране выступили против обманных перемирий с США

Тегеран выступил против перемирий с США, которые позволяют американским войскам восстановить свой военный потенциал и продолжить военные действия.

В КСИР выступили против практики использования перемирий для наращивания военной мощи и пополнения боеприпасов американскими военными. Тегеран против "обманных перемирий", которые ведут к продолжению эскалации.

"Мы больше не позволим США использовать обманные перемирия для пополнения запасов нефти и боеприпасов с целью последующего возобновления атак"

– КСИР

Как отметили в военной структуре Ирана, Тегеран считает законной целью любую военную базу, которая используется США для атаки на иранские цели.