Вестник Кавказа

В Иране выступили против обманных перемирий с США

В Иране выступили против обманных перемирий с США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тегеран выступил против перемирий с США, которые позволяют американским войскам восстановить свой военный потенциал и продолжить военные действия.

В КСИР выступили против практики использования перемирий для наращивания военной мощи и пополнения боеприпасов американскими военными. Тегеран против "обманных перемирий", которые ведут к продолжению эскалации. 

"Мы больше не позволим США использовать обманные перемирия для пополнения запасов нефти и боеприпасов с целью последующего возобновления атак"

– КСИР

Как отметили в военной структуре Ирана, Тегеран считает законной целью любую военную базу, которая используется США для атаки на иранские цели.

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