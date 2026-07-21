Палата представителей США одобрила проект военного бюджета на $1,15 трлн

Нижняя палата Конгресса США одобрила проект о выделении $1,15 трлн на военные нужды страны в 2027 году и финансирование военной операции на сумму $95 млрд.

Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект о выделении $1,15 трлн на военные нужды страны в 2027 году. Информацию об этом сообщает газета The Washington Post.

Инициативу поддержали 216 конгрессменов, против высказались 212. Документ поступит на рассмотрение Сената, после чего, в случае одобрения, будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

Рассмотрение законопроекта в верхней палате может оказаться сложным, так как для его принятия требуется поддержка не менее 60 сенаторов. Ранее Сенат уже отклонил аналогичный документ.

Помимо этого, Палата представителей одобрила законопроект о выделении $95 млрд, из которых $73 млрд предлагается направить на финансирование военной операции против Ирана. Эта инициатива также будет рассмотрена Сенатом.