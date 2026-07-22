Вестник Кавказа

Азербайджан на 62% нарастил инвестиции в Евразийский транспортный каркас

Азербайджан на 62% нарастил инвестиции в Евразийский транспортный каркас
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Баку на 62% нарастил инвестиции в Евразийский транспортный каркас (ЕТК) в этом году. Большая часть проектов ЕТК реализуется в России.

Азербайджан значительно нарастил вложения в развитие Евразийского транспортного каркаса (ЕТК). К июлю инвестиции Баку составили $3,4 млрд. 

По данным ЕБР, инвестиции АР выросли почти на 62% за год. Всего в рамках ЕТК реализуются свыше 400 проектов с суммарным объемом вложений в $345 млрд. 

Наибольшие вложения приходятся на железнодорожный сектор – почти 43% от общей суммы. Наибольшее число проектов ЕТК реализуется в России, суммарный объем инвестиций в эти начинания составляет $225 млрд. На долю РФ в целом приходится 8 из 10 крупнейших проектов ЕТК.

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