Азербайджанский бизнес займется добычей нефти в США

Первая частная группа нефтегазовых компаний Азербайджана GL Group приобрела право добывать нефть и газ на четырех нефтегазовых месторождениях возле Мидленда в американском штате Техас.

Частная группа нефтегазовых компаний Азербайджана GL Group сегодня в Хьюстоне объявила о завершении покупки активов в сфере добычи нефти и газа на четырех нефтегазовых месторождениях вблизи Мидленда, штат Техас, США.

Это более 200 действующих добывающих скважин в самом центре энергетической отрасли США, на которых теперь впервые будут работать азербайджанские операторы. Событие стало историческим достижением частного нефтегазового сектора Азербайджана, передает АЗЕРТАДЖ.

Пермский бассейн, охватывающий Западный Техас и юго-восточную часть штата Нью-Мексико, огромен – его площадь составляет 223 тыс кв км, он обеспечивает стране почти половину – около 6,6 млн баррелей сырой нефти в сутки, это более 8% мировой добычи сырой нефти. Газовые запасы бассейна дают США около 27,6 млрд куб футов природного газа в сутки, это около 23% всей добычи газа в США и почти 7% мировой добычи природного газа.

Опыт такой работы для GL Group не нов - в 2024 году компания вышла на рынок добычи нефти и газа Турции, однако американские активы – это прочная основа для ее дальнейшего роста в США и на других международных нефтегазовых рынках.

"Приобретение является стратегической вехой, обеспечивающей наше присутствие на крупнейшем и наиболее конкурентном в мире рынке разведки и добычи нефти и газа. Оно… формирует прочную платформу для устойчивого роста в США"

- главный исполнительный директор GL Group Асиф Зейналов

Сейчас группа оперирует пятью нефтегазовыми месторождениями Азербайджана, в ее портфель входят операционные компании Salyan Oil Limited и Taghiyev Operating Company, а также компания GL Technical Services, предоставляющая технические услуги в нефтегазовой отрасли.