Песков: новые санкции против РФ ударят прямо по экономике ЕС

В Евросоюзе исчерпали идеи насчет новых антироссийских санкций, все возможные рестрикции будут бить по экономике самого ЕС, заявил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что санкции против России, которые Евросоюз может включить в очередной, 21-й пакет, будут напрямую бить по экономике стран ЕС.

"До сих пор эти санкции, они косвенно били по Европе <…>. А сейчас в наборе остаются только санкции, которые прямо будут бить по интересам целого ряда стран - участниц Европейского союза. И конечно, это уже гораздо больнее. Отсюда те противоречия, которые мы наблюдаем"

– Дмитрий Песков

Ранее издание Politico сообщило, что в Европе исчерпали запас идей, связанных с новыми пунктами 21-го пакета санкций, так как возможные меры ущемляют интересы стран ЕС. По сообщению газеты Financial Times, такие страны ЕС, как Германия, Франция, Греция, Италия, Австрия и Португалия заблокировали некоторые из антироссийских санкций, предусмотренных 21-м пакетом. В начале июля глава европейской дипломатии Кая Каллас отмечала, что в Евросоюзе пока не пришли к согласию по новому пакету антироссийских санкций, работа продолжается.