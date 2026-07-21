Трамп попросил Израиль вступить в войну с Ираном – СМИ

В Израиле подтвердили готовность вступить в конфликт с Ираном. По данным СМИ, с соответствующей просьбой к руководству еврейского государства обратился президент США Дональд Трамп.

Израиль может вступить в войну с Ираном по просьбе президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом рассказали 22 июля израильские источники.

При этом отмечается, что на данный момент США не обращался к Израилю с просьбой присоединиться к операции в Ормузском проливе.

"Один из источников отметил, что если Трамп примет решение о значительном расширении ударов и призовет Израиль присоединиться, то Израиль будет готов"

– CNN

В материале подчеркивается, что в настоящее время Израиль занимается разработкой оперативных планов на случай дальнейшей эскалации конфликта между США и Ираном. При этом вступать в конфликт еврейское государство пока не намерено.

В то же время в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что готовы в любой момент возобновить боевые действия.